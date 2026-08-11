IMI Aktie 23469622 / GB00BGLP8L22
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11.08.2026 10:02:37
FTSE 100-Wert IMI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IMI von vor 10 Jahren eingebracht
Anleger, die vor Jahren in IMI-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem IMI-Papier via Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das IMI-Papier bei 10.74 GBP. Bei einer 1’000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 93.110 IMI-Aktien. Die gehaltenen IMI-Aktien wären am 10.08.2026 2’925.51 GBP wert, da der Schlussstand 31.42 GBP betrug. Damit hätte sich das Investment um 192.55 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von IMI belief sich zuletzt auf 7.44 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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