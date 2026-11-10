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10.11.2026 10:02:07
FTSE 100-Wert IMI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IMI-Investment von vor einem Jahr eingefahren
So viel hätten Anleger mit einem frühen IMI-Investment verdienen können.
Am 10.11.2025 wurde das IMI-Papier via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 24.64 GBP. Hätte ein Anleger 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die IMI-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 405.844 IMI-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des IMI-Papiers auf 28.64 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11’623.38 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 16.23 Prozent vermehrt.
Insgesamt war IMI zuletzt 6.54 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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