IMI Aktie 23469622 / GB00BGLP8L22
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25.08.2026 10:02:17
FTSE 100-Wert IMI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IMI-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Bei einem frühen IMI-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem IMI-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 14.78 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6.766 IMI-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.08.2026 gerechnet (30.72 GBP), wäre die Investition nun 207.85 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 107.85 Prozent angewachsen.
IMI markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7.24 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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