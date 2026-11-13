FTSE 100-Wert IG Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine IG Group-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Am 13.11.2025 wurde die IG Group-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 11.06 GBP. Bei einem IG Group-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9.042 IG Group-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 12.11.2026 87.48 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 9.68 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 12.52 Prozent verringert.

IG Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3.25 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch