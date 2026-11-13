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13.11.2026 10:02:23
FTSE 100-Wert IG Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine IG Group-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen Investment in IG Group-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Am 13.11.2025 wurde die IG Group-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 11.06 GBP. Bei einem IG Group-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9.042 IG Group-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 12.11.2026 87.48 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 9.68 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 12.52 Prozent verringert.
IG Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3.25 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.