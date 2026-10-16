FTSE 100-Wert IG Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IG Group-Investment von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der IG Group-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die IG Group-Aktie bei 10.71 GBP. Hätte ein Anleger 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die IG Group-Aktie investiert, befänden sich nun 933.707 IG Group-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 15.10.2026 auf 9.79 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9’136.32 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 8.64 Prozent.

Jüngst verzeichnete IG Group eine Marktkapitalisierung von 3.21 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch