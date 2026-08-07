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IG Group Holdings Aktie 2130410 / GB00B06QFB75

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Lukratives IG Group-Investment? 07.08.2026 10:02:29

FTSE 100-Wert IG Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IG Group von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in IG Group eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

IG Group Holdings
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Am 07.08.2021 wurde das IG Group-Papier via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 8.92 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 112.072 IG Group-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 13.12 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’470.38 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 47.04 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von IG Group belief sich jüngst auf 4.48 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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