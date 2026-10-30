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|Rentabler IG Group-Einstieg?
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30.10.2026 10:02:13
FTSE 100-Wert IG Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IG Group von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen IG Group-Investment verdienen können.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit der IG Group-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 7.94 GBP. Bei einem IG Group-Investment von 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 126.024 IG Group-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen IG Group-Aktien wären am 29.10.2026 1’221.17 GBP wert, da der Schlussstand 9.69 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 22.12 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von IG Group bezifferte sich zuletzt auf 3.26 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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Analysen zu IG Group Holdings PLC
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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