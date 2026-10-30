FTSE 100-Wert IG Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IG Group von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit der IG Group-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 7.94 GBP. Bei einem IG Group-Investment von 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 126.024 IG Group-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen IG Group-Aktien wären am 29.10.2026 1’221.17 GBP wert, da der Schlussstand 9.69 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 22.12 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von IG Group bezifferte sich zuletzt auf 3.26 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch