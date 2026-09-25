FTSE 100-Wert IG Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IG Group von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurde das IG Group-Papier via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der IG Group-Aktie betrug an diesem Tag 6.39 GBP. Bei einer 10’000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1’566.171 IG Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 13.17 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20’626.47 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 106.26 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von IG Group belief sich zuletzt auf 4.38 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch