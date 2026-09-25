IG Group Holdings Aktie 2130410 / GB00B06QFB75
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25.09.2026 10:02:17
FTSE 100-Wert IG Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IG Group von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren in IG Group eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 3 Jahren wurde das IG Group-Papier via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der IG Group-Aktie betrug an diesem Tag 6.39 GBP. Bei einer 10’000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1’566.171 IG Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 13.17 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20’626.47 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 106.26 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von IG Group belief sich zuletzt auf 4.38 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
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Analysen zu IG Group Holdings PLC
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Der heimische Aktienmarkt zeigt sich fester. Auch am Handelsplatz in Deutschland sind Gewinne zu sehen. Die US-Börsen legen am Freitag leicht zu. An den Börsen in Asien zeigte sich eine uneinheitliche Entwicklung.