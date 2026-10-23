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23.10.2026 10:02:13
FTSE 100-Wert IG Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IG Group-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Das wäre der Verdienst eines frühen IG Group-Einstiegs gewesen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades IG Group-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 6.22 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 16.090 IG Group-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 155.19 GBP, da sich der Wert eines IG Group-Papiers am 22.10.2026 auf 9.65 GBP belief. Damit wäre die Investition 55.19 Prozent mehr wert.
Die Marktkapitalisierung von IG Group belief sich zuletzt auf 3.13 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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