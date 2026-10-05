FTSE 100-Wert HSBC-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in HSBC von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden HSBC-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die HSBC-Anteile bei 6.01 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 16.639 HSBC-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.10.2026 gerechnet (14.42 GBP), wäre die Investition nun 239.97 GBP wert. Das entspricht einem Zuwachs um 139.97 Prozent.

HSBC wurde jüngst mit einem Börsenwert von 247.42 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch