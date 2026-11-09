FTSE 100-Wert HSBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HSBC von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurde das HSBC-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das HSBC-Papier bei 10.71 GBP. Wer vor 1 Jahr 10’000 GBP in die HSBC-Aktie investiert hat, hat nun 933.881 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 12’183.41 GBP, da sich der Wert eines HSBC-Papiers am 06.11.2026 auf 13.05 GBP belief. Das entspricht einem Anstieg um 21.83 Prozent.

HSBC erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 223.48 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch