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09.11.2026 10:02:21
FTSE 100-Wert HSBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HSBC von vor einem Jahr eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in HSBC-Aktien gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurde das HSBC-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das HSBC-Papier bei 10.71 GBP. Wer vor 1 Jahr 10’000 GBP in die HSBC-Aktie investiert hat, hat nun 933.881 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 12’183.41 GBP, da sich der Wert eines HSBC-Papiers am 06.11.2026 auf 13.05 GBP belief. Das entspricht einem Anstieg um 21.83 Prozent.
HSBC erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 223.48 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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