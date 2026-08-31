FTSE 100-Wert HSBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HSBC von vor 5 Jahren eingebracht

Am 31.08.2021 wurden HSBC-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 3.86 GBP wert. Bei einer 1’000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 258.933 HSBC-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 28.08.2026 3’957.53 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 15.28 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +295.75 Prozent.

HSBC wurde jüngst mit einem Börsenwert von 262.62 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch