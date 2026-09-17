Howden Joinery Group Aktie 395992 / GB0005576813
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17.09.2026 10:02:07
FTSE 100-Wert Howden Joinery Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Howden Joinery Group-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren Howden Joinery Group-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Vor 1 Jahr wurden Howden Joinery Group-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Howden Joinery Group-Anteile an diesem Tag 8.37 GBP wert. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 GBP in die Howden Joinery Group-Aktie investierten, hätten nun 1’194.743 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 16.09.2026 auf 7.60 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9’074.07 GBP wert. Mit einer Performance von -9.26 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Zuletzt ergab sich für Howden Joinery Group eine Börsenbewertung in Höhe von 4.01 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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