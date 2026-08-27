Howden Joinery Group Aktie 395992 / GB0005576813
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27.08.2026 10:02:02
FTSE 100-Wert Howden Joinery Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Howden Joinery Group von vor 3 Jahren verdient
Bei einem frühen Investment in Howden Joinery Group-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Am 27.08.2023 wurde die Howden Joinery Group-Aktie via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 7.03 GBP. Wenn ein Anleger damals 10’000 GBP in die Howden Joinery Group-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1’422.475 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 26.08.2026 11’664.30 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 8.20 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 16.64 Prozent vermehrt.
Der Howden Joinery Group-Wert an der Börse wurde auf 4.33 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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