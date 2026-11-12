FTSE 100-Wert Howden Joinery Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Howden Joinery Group-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurden Howden Joinery Group-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Howden Joinery Group-Aktie bei 8.31 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 120.337 Howden Joinery Group-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Howden Joinery Group-Aktien wären am 11.11.2026 1’026.47 GBP wert, da der Schlussstand 8.53 GBP betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +2.65 Prozent.

Howden Joinery Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4.62 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch