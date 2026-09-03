Howden Joinery Group Aktie 395992 / GB0005576813
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03.09.2026 10:02:30
FTSE 100-Wert Howden Joinery Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Howden Joinery Group von vor 5 Jahren gekostet
Vor Jahren in Howden Joinery Group eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 5 Jahren wurden Howden Joinery Group-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 9.63 GBP. Bei einem Howden Joinery Group-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10.390 Howden Joinery Group-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 02.09.2026 auf 7.71 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 80.05 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 19.95 Prozent verringert.
Howden Joinery Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4.25 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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