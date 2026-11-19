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|Profitable Howden Joinery Group-Investition?
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19.11.2026 10:02:05
FTSE 100-Wert Howden Joinery Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Howden Joinery Group von vor 3 Jahren abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in Howden Joinery Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 19.11.2023 wurde das Howden Joinery Group-Papier via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 6.88 GBP. Bei einem Investment von 10’000 GBP in die Howden Joinery Group-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1’452.644 Howden Joinery Group-Aktien. Die gehaltenen Howden Joinery Group-Anteile wären am 18.11.2026 12’180.42 GBP wert, da der Schlussstand 8.39 GBP betrug. Damit hätte sich das Investment um 21.80 Prozent vermehrt.
Insgesamt war Howden Joinery Group zuletzt 4.51 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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