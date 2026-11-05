FTSE 100-Wert Howden Joinery Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Howden Joinery Group von vor 10 Jahren abgeworfen

Howden Joinery Group-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 3.56 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Howden Joinery Group-Papier investiert hätte, befänden sich nun 28.090 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 04.11.2026 auf 8.41 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 236.10 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 136.10 Prozent erhöht.

Howden Joinery Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4.45 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch