FTSE 100-Wert Howden Joinery Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Howden Joinery Group-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Am 10.09.2016 wurde die Howden Joinery Group-Aktie via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 4.40 GBP. Bei einem Investment von 1’000 GBP in die Howden Joinery Group-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 227.273 Howden Joinery Group-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 09.09.2026 auf 7.36 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’671.59 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 67.16 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Howden Joinery Group bezifferte sich zuletzt auf 4.10 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch