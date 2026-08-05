FTSE 100-Wert Hiscox-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hiscox von vor 10 Jahren verdient

Am 05.08.2016 wurden Hiscox-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Hiscox-Papier an diesem Tag 10.76 GBP wert. Bei einem Hiscox-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9.294 Hiscox-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 04.08.2026 auf 17.77 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 165.15 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 65.15 Prozent vermehrt.

Hiscox wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5.68 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch