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Hiscox Aktie 27373019 / BMG4593F1389

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Hiscox-Investmentbeispiel 26.08.2026 16:02:25

FTSE 100-Wert Hiscox-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hiscox-Investment von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Hiscox-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Hiscox
20.09 CHF 0.36%
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Hiscox-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 9.34 GBP wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 10.711 Hiscox-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 195.69 GBP, da sich der Wert einer Hiscox-Aktie am 25.08.2026 auf 18.27 GBP belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 95.69 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Hiscox belief sich zuletzt auf 5.82 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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