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06.11.2026 10:02:07
FTSE 100-Wert Halma-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Halma von vor einem Jahr angefallen
Vor Jahren in Halma eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit der Halma-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Halma-Anteile bei 34.28 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 2.917 Halma-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 05.11.2026 auf 33.14 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 96.67 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 3.33 Prozent verringert.
Halma war somit zuletzt am Markt 12.99 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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