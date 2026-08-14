Halma Aktie 387465 / GB0004052071
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14.08.2026 10:02:28
FTSE 100-Wert Halma-Aktie: So viel hätte eine Investition in Halma von vor einem Jahr abgeworfen
Wer vor Jahren in Halma-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Vor 1 Jahr wurde die Halma-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 32.32 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in das Halma-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3.094 Halma-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Halma-Aktie auf 37.44 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 115.84 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 15.84 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Halma belief sich jüngst auf 14.21 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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