Halma Aktie 387465 / GB0004052071
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07.08.2026 10:02:29
FTSE 100-Wert Halma-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Halma-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Halma eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 10 Jahren wurde die Halma-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Halma-Aktie letztlich bei 10.61 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 942.507 Halma-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 35’834.12 GBP, da sich der Wert eines Halma-Anteils am 06.08.2026 auf 38.02 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 258.34 Prozent vermehrt.
Insgesamt war Halma zuletzt 14.36 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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