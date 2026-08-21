Halma Aktie 387465 / GB0004052071
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Rentables Halma-Investment?
|
21.08.2026 10:02:26
FTSE 100-Wert Halma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Halma von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren Halma-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Das Halma-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 20.30 GBP. Bei einem Investment von 1’000 GBP in das Halma-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 49.261 Halma-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.08.2026 gerechnet (34.76 GBP), wäre die Investition nun 1’712.32 GBP wert. Die Steigerung von 1’000 GBP zu 1’712.32 GBP entspricht einer Performance von +71.23 Prozent.
Insgesamt war Halma zuletzt 13.17 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind
Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.Weiterlesen!
Nachrichten zu Halma PLC
|
10:02
|FTSE 100-Wert Halma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Halma von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Handel in London: Anleger lassen FTSE 100 am Nachmittag steigen (finanzen.ch)
|
18.08.26
|Gewinne in London: Börsianer lassen FTSE 100 letztendlich steigen (finanzen.ch)
|
18.08.26
|Dienstagshandel in London: FTSE 100 steigt nachmittags (finanzen.ch)
|
18.08.26
|LSE-Handel: FTSE 100 am Mittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
14.08.26
|FTSE 100-Wert Halma-Aktie: So viel hätte eine Investition in Halma von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 sackt am Nachmittag ab (finanzen.ch)
|
07.08.26
|FTSE 100-Wert Halma-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Halma-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu Halma PLC
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI in Rot -- DAX etwas fester - 26'000-Punkte-Marke im Blick -- Asiens Börsen letztlich uneins
Am heimischen Aktienmarkt geht es abwärts. Der deutsche Leitindex zeigt sich ohne klare Richtung. Die Märkte in Fernost sind sich am Freitag nicht ganz einig.