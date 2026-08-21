FTSE 100-Wert Halma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Halma von vor 3 Jahren eingefahren

Das Halma-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 20.30 GBP. Bei einem Investment von 1’000 GBP in das Halma-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 49.261 Halma-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.08.2026 gerechnet (34.76 GBP), wäre die Investition nun 1’712.32 GBP wert. Die Steigerung von 1’000 GBP zu 1’712.32 GBP entspricht einer Performance von +71.23 Prozent.

Insgesamt war Halma zuletzt 13.17 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch