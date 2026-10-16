FTSE 100-Wert Halma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Halma von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem Halma-Papier statt. Diesen Tag beendete die Halma-Aktie bei 18.84 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Halma-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 5.309 Halma-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 33.98 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 180.41 GBP wert. Das kommt einer Steigerung um 80.41 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Halma belief sich zuletzt auf 13.14 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch