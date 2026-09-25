FTSE 100-Wert Halma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Halma-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor 5 Jahren wurden Halma-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Halma-Papier 30.80 GBP wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 GBP in die Halma-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3.246 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 24.09.2026 auf 35.04 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 113.75 GBP wert. Mit einer Performance von +13.75 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Halma zuletzt 13.54 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch