FTSE 100-Wert Halma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Halma-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Halma-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 27.39 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in Halma-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3.651 Halma-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 02.07.2026 auf 39.70 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 144.95 GBP wert. Das entspricht einer Zunahme von 44.95 Prozent.

Der Marktwert von Halma betrug jüngst 14.89 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch