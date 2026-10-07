FTSE 100-Wert Haleon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Haleon-Investment von vor einem Jahr verdient

Das Haleon-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Haleon-Anteile bei 3.30 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Haleon-Aktie investiert hätte, hätte er nun 30.276 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 06.10.2026 auf 3.34 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 101.12 GBP wert. Damit wäre die Investition um 1.12 Prozent gestiegen.

Insgesamt war Haleon zuletzt 29.03 Mrd. GBP wert. Der erste Handelstag der Haleon-Aktie an der Börse LSE war der 18.07.2022. Damals wurde der erste Kurs des Haleon-Papiers bei 3.33 GBP festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch