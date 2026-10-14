FTSE 100-Wert Haleon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Haleon von vor 3 Jahren eingefahren

Vor 3 Jahren wurden Haleon-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 3.31 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 301.841 Haleon-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 13.10.2026 1’071.84 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 3.55 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 7.18 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Haleon eine Börsenbewertung in Höhe von 31.21 Mrd. GBP. Der erste Handelstag der Haleon-Aktie an der Börse LSE war der 18.07.2022. Zum Börsendebüt des Haleon-Papiers wurde der Erstkurs mit 3.33 GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch