FTSE 100-Wert Haleon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Haleon von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Haleon-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Haleon-Aktie 3.22 GBP wert. Bei einer 10’000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3’102.699 Haleon-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Haleon-Aktie auf 3.56 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11’033.20 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 10.33 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete Haleon eine Marktkapitalisierung von 30.84 Mrd. GBP. Haleon-Anteile wurde am 18.07.2022 an der Börse LSE erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der Haleon-Aktie bei 3.33 GBP festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch