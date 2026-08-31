GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
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31.08.2026 10:02:22
FTSE 100-Wert GSK-Aktie: So viel Verlust hätte ein GSK-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die GSK-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades GSK-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende standen GSK-Anteile an diesem Tag bei 20.47 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 4.885 GSK-Aktien im Depot. Die gehaltenen GSK-Anteile wären am 28.08.2026 90.55 GBP wert, da der Schlussstand 18.54 GBP betrug. Das kommt einer Abnahme um 9.45 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von GSK belief sich zuletzt auf 74.34 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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