FTSE 100-Wert GSK-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in GSK von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem GSK-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der GSK-Anteile betrug an diesem Tag 17.59 GBP. Wenn ein Anleger damals 1’000 GBP in die GSK-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 56.850 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des GSK-Papiers auf 18.63 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’058.84 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 5.88 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von GSK betrug jüngst 74.52 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch