FTSE 100-Wert GSK-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in GSK von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurde das GSK-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das GSK-Papier bei 15.20 GBP. Bei einem GSK-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6.580 GSK-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 115.15 GBP, da sich der Wert einer GSK-Aktie am 09.10.2026 auf 17.50 GBP belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 15.15 Prozent erhöht.

GSK erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 74.90 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch