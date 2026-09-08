Glencore Aktie 12964057 / JE00B4T3BW64
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08.09.2026 10:02:16
FTSE 100-Wert Glencore-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Glencore von vor einem Jahr verdient
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Glencore-Aktie gebracht.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Glencore-Papier via Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 2.87 GBP. Wenn ein Anleger damals 10’000 GBP in die Glencore-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3’490.401 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 07.09.2026 auf 6.04 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 21’075.04 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 110.75 Prozent gesteigert.
Glencore war somit zuletzt am Markt 70.35 Mrd. GBP wert. Das Glencore-Papier wurde am 19.05.2011 an der Börse LSE erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des Glencore-Papiers belief sich damals auf 6.55 GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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