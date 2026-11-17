Heute vor 5 Jahren wurde die Glencore-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Glencore-Papier an diesem Tag 3.69 GBP wert. Bei einem Glencore-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 27.073 Glencore-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 16.11.2026 135.64 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 5.01 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 35.64 Prozent angewachsen.

Der Glencore-Wert an der Börse wurde auf 59.76 Mrd. GBP beziffert. Der erste Handelstag der Glencore-Anteile an der Börse LSE war der 19.05.2011. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Glencore-Papiers auf 6.55 GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch