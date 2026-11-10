FTSE 100-Wert Glencore-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Glencore-Investment von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Glencore-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 4.27 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 GBP in das Glencore-Papier investiert hätte, hätte er nun 2’341.372 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 12’067.43 GBP, da sich der Wert eines Glencore-Anteils am 09.11.2026 auf 5.15 GBP belief. Das kommt einer Steigerung um 20.67 Prozent gleich.

Glencore erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 58.06 Mrd. GBP. Die Glencore-Aktie wurde am 19.05.2011 an der Börse LSE erstmalig gehandelt. Die Glencore-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 6.55 GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch