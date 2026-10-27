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27.10.2026 10:02:08
FTSE 100-Wert Glencore-Aktie: So viel hätte eine Investition in Glencore von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen Glencore-Einstiegs gewesen.
Am 27.10.2016 wurde die Glencore-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Glencore-Anteile bei 2.43 GBP. Wer vor 10 Jahren 100 GBP in die Glencore-Aktie investiert hat, hat nun 41.085 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 221.08 GBP, da sich der Wert eines Glencore-Anteils am 26.10.2026 auf 5.38 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 121.08 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte Glencore einen Börsenwert von 63.05 Mrd. GBP. Der erste Handelstag der Glencore-Aktie an der Börse LSE war der 19.05.2011. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Glencore-Aktie auf 6.55 GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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