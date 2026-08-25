FTSE 100-Wert Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Glencore-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit Glencore-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Glencore-Aktie an diesem Tag bei 3.29 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 30.400 Glencore-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 180.30 GBP, da sich der Wert eines Glencore-Anteils am 24.08.2026 auf 5.93 GBP belief. Das entspricht einem Plus von 80.30 Prozent.

Glencore erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 69.80 Mrd. GBP. Das Glencore-IPO fand am 19.05.2011 an der Börse LSE statt. Der Erstkurs des Glencore-Papiers belief sich damals auf 6.55 GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch