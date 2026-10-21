FTSE 100-Wert Games Workshop Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Games Workshop Group von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Games Workshop Group-Anteilen an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 97.95 GBP. Hätte ein Anleger 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Games Workshop Group-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 102.093 Games Workshop Group-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Games Workshop Group-Papiers auf 166.60 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17’008.68 GBP wert. Das entspricht einem Zuwachs um 70.09 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Games Workshop Group belief sich zuletzt auf 5.51 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch