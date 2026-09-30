Games Workshop Group Aktie 286841 / GB0003718474
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30.09.2026 10:02:14
FTSE 100-Wert Games Workshop Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Games Workshop Group-Investment von vor 5 Jahren verdient
Vor Jahren in Games Workshop Group eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Am 30.09.2021 wurden Games Workshop Group-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Games Workshop Group-Anteile bei 102.70 GBP. Wenn ein Anleger damals 10’000 GBP in die Games Workshop Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 97.371 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 17’205.45 GBP, da sich der Wert einer Games Workshop Group-Aktie am 29.09.2026 auf 176.70 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 72.05 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von Games Workshop Group betrug jüngst 5.86 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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