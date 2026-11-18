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18.11.2026 10:02:06
FTSE 100-Wert Games Workshop Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Games Workshop Group von vor 3 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Games Workshop Group-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Die Games Workshop Group-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 105.50 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die Games Workshop Group-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.948 Games Workshop Group-Aktien. Die gehaltenen Games Workshop Group-Papiere wären am 17.11.2026 157.16 GBP wert, da der Schlussstand 165.80 GBP betrug. Damit wäre die Investition um 57.16 Prozent gestiegen.
Games Workshop Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5.59 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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