Games Workshop Group Aktie 286841 / GB0003718474
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12.08.2026 10:02:28
FTSE 100-Wert Games Workshop Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Games Workshop Group von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Games Workshop Group eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Games Workshop Group-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 5.29 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 189.036 Games Workshop Group-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 11.08.2026 36’351.61 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 192.30 GBP belief. Mit einer Performance von +3’535.16 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Insgesamt war Games Workshop Group zuletzt 6.27 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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