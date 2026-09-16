Games Workshop Group Aktie 286841 / GB0003718474
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16.09.2026 10:02:28
FTSE 100-Wert Games Workshop Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Games Workshop Group von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren Games Workshop Group-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit Games Workshop Group-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 146.00 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Games Workshop Group-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0.685 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 177.10 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 121.30 GBP wert. Mit einer Performance von +21.30 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von Games Workshop Group belief sich zuletzt auf 5.82 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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