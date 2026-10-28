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|Profitable Games Workshop Group-Investition?
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28.10.2026 10:02:30
FTSE 100-Wert Games Workshop Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Games Workshop Group von vor 5 Jahren abgeworfen
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Games Workshop Group-Aktie gebracht.
Vor 5 Jahren wurde die Games Workshop Group-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 104.41 GBP wert. Bei einem Investment von 100 GBP in die Games Workshop Group-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.958 Games Workshop Group-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 27.10.2026 auf 161.30 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 154.49 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +54.49 Prozent.
Der Marktwert von Games Workshop Group betrug jüngst 5.33 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu Games Workshop Group PLC
Analysen zu Games Workshop Group PLC
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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