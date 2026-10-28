FTSE 100-Wert Games Workshop Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Games Workshop Group von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor 5 Jahren wurde die Games Workshop Group-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 104.41 GBP wert. Bei einem Investment von 100 GBP in die Games Workshop Group-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.958 Games Workshop Group-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 27.10.2026 auf 161.30 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 154.49 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +54.49 Prozent.

Der Marktwert von Games Workshop Group betrug jüngst 5.33 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch