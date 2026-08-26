FTSE 100-Wert Games Workshop Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Games Workshop Group von vor 3 Jahren abgeworfen

Die Games Workshop Group-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 106.20 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Games Workshop Group-Aktie investiert, befänden sich nun 0.942 Games Workshop Group-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 25.08.2026 174.58 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 185.40 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 74.58 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Games Workshop Group bezifferte sich zuletzt auf 6.12 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch