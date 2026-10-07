FTSE 100-Wert Games Workshop Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Games Workshop Group von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurde die Games Workshop Group-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Games Workshop Group-Papier bei 5.54 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 18.051 Games Workshop Group-Aktien im Depot. Die gehaltenen Games Workshop Group-Aktien wären am 06.10.2026 2’989.17 GBP wert, da der Schlussstand 165.60 GBP betrug. Damit hätte sich die Investition um 2’889.17 Prozent vermehrt.

Games Workshop Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5.59 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch