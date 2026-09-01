Fresnillo Aktie 4223459 / GB00B2QPKJ12
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01.09.2026 16:02:23
FTSE 100-Wert Fresnillo-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fresnillo-Investment von vor 5 Jahren verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Fresnillo-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 5 Jahren wurde das Fresnillo-Papier via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Fresnillo-Aktie an diesem Tag 8.44 GBP wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 11.848 Fresnillo-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 28.08.2026 auf 31.70 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 375.59 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 275.59 Prozent vermehrt.
Der Fresnillo-Wert an der Börse wurde auf 23.35 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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