Fresnillo Aktie 4223459 / GB00B2QPKJ12
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18.08.2026 16:02:29
FTSE 100-Wert Fresnillo-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fresnillo von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren Fresnillo-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Am 18.08.2025 wurden Fresnillo-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen Fresnillo-Anteile an diesem Tag bei 16.96 GBP. Bei einer 1’000-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 58.962 Fresnillo-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’727.59 GBP, da sich der Wert eines Fresnillo-Anteils am 17.08.2026 auf 29.30 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 72.76 Prozent angewachsen.
Der Fresnillo-Wert an der Börse wurde auf 21.22 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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