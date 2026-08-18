Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’318 0.1%  SPI 20’157 -0.1%  Dow 53’350 -0.2%  DAX 26’126 -0.8%  Euro 0.9409 0.2%  EStoxx50 6’466 -1.0%  Gold 4’353 -1.5%  Bitcoin 52’631 0.7%  Dollar 0.8123 0.2%  Öl 91.7 0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Zurich Insurance1107539Amrize143013422Rheinmetall345850On113454047Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Trotz starkem Quartal: Klarna-Aktie stürzt nach schwacher Umsatzprognose zweistellig ab
Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Nachmittag entwickeln
Aktienrückkauf bei Novo Nordisk: Nächste Etappe erreicht - Kursreaktion im Blick
Auf und Ab beim KI-Spezialisten: Cerebras-Aktie gerät nach Kurssprung unter Druck
Tesla-Aktie verliert seit Jahresbeginn: Kann der Cybercab die Anleger überzeugen?
Suche...

Fresnillo Aktie 4223459 / GB00B2QPKJ12

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Lohnendes Fresnillo-Investment? 18.08.2026 16:02:29

FTSE 100-Wert Fresnillo-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fresnillo von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren Fresnillo-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Fresnillo
31.10 CHF -2.70%
Kaufen Verkaufen

Am 18.08.2025 wurden Fresnillo-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen Fresnillo-Anteile an diesem Tag bei 16.96 GBP. Bei einer 1’000-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 58.962 Fresnillo-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’727.59 GBP, da sich der Wert eines Fresnillo-Anteils am 17.08.2026 auf 29.30 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 72.76 Prozent angewachsen.

Der Fresnillo-Wert an der Börse wurde auf 21.22 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung

Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Fresnillo PLC

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten