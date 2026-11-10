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|Lukrativer Fresnillo-Einstieg?
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10.11.2026 16:02:22
FTSE 100-Wert Fresnillo-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fresnillo-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in Fresnillo eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit Fresnillo-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 23.10 GBP wert. Wer vor 1 Jahr 1’000 GBP in die Fresnillo-Aktie investiert hat, hat nun 43.290 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’141.99 GBP, da sich der Wert eines Fresnillo-Papiers am 09.11.2026 auf 26.38 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 14.20 Prozent erhöht.
Der Fresnillo-Wert an der Börse wurde auf 18.53 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen
Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
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Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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