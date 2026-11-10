FTSE 100-Wert Fresnillo-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fresnillo-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit Fresnillo-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 23.10 GBP wert. Wer vor 1 Jahr 1’000 GBP in die Fresnillo-Aktie investiert hat, hat nun 43.290 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’141.99 GBP, da sich der Wert eines Fresnillo-Papiers am 09.11.2026 auf 26.38 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 14.20 Prozent erhöht.

Der Fresnillo-Wert an der Börse wurde auf 18.53 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch